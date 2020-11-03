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В Бурятии для предпринимателей пострадавших отраслей снизят налоговые ставки на УСН с 6% до 1%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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