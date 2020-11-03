В Бурятии для предпринимателей пострадавших отраслей снизят налоговые ставки на УСН с 6% до 1%

Также налог на доходы снизится с 15% до 5% - налог на доходы минус расходы. Об этом было объявлено на заседании совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата 2 ноября.

- Для отраслей, которые находятся на УСН и относятся к наиболее пострадавшим, с 1 января устанавливается льготный налоговый режим 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы по УСН. По решению Президента введенная в связи с пандемией отсрочка по выплате налогов была продлена до конца года. Так, в следующем году у них начнется выплата и текущих налогов, и реструктуризированной задолженности за этот год. Чтобы не было резкого роста налоговой нагрузки мы устанавливаем льготный режим, - заявил Алексей Цыденов.

Мера поддержки коснется организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали в связи с распространением COVID-19 и вошли в категорию получателей мер государственной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409. Всего в республике насчитывается 7453 таких организации.

Отрасли, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 №409: