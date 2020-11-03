Россельхозбанк повысил процентную ставку по вкладу «Доходный»

Акция «Отличное предложение» от Россельхозбанка позволяет открыть вклад «Доходный» по ставке до 4,3% годовых, что на 0,15 процентных пункта выше базовой ставки. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и через онлайн-каналы.

Акция продлится до 30 ноября 2020 года включительно. В период действия специального предложения клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 3 месяцев до 1 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в любом из 1362 отделений Банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.

«Россельхозбанк как один из лидеров по объему привлеченных вкладов на рынке всегда готов предложить своим клиентам лучшие решения для сбережения средств по привлекательным процентным ставкам. Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку, и сейчас в Банке на специальных условиях можно открыть вклад «Доходный» с повышенной процентной ставкой», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.