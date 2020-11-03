Банк «Открытие» выдал 6 млрд рублей населению и бизнесу Иркутской области

По итогам девяти месяцев 2020 года банк выдал населению и бизнесу Иркутской области 6 млрд рублей заемных средств. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Наибольший объем средств был выдан малому и среднему бизнесу региона - 2,4 млрд рублей. В увеличении объемов выдач бизнесу существенную роль сыграл запуск программ господдержки и реализация собственных программ помощи и рефинансирования кредитов. Крупный бизнес Иркутской области получил от банка 2,2 млрд рублей, что на 10% превышает объемы выдач 9 месяцев 2019 года.

Ипотечных кредитов было выдано на 30% больше, чем годом ранее – 259 штук. Объем ипотечного кредитования при этом увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 587 млн рублей. «Существенную роль в этом сыграл запуск государственной программы по ипотеке. Она буквально «встряхнула» рынок недвижимости и дала ему новый толчок для роста», - отмечает Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Несмотря на непростую ситуацию в период пандемии, банку «Открытие» удалось на четверть нарастить объемы потребительского кредитования – нецелевых кредитов было выдано на 828 млн рублей. Также по сравнению с аналогичным периодом 2019 года удалось практически вдвое увеличить количество выданных кредитных карт – до 1 200 штук.

Кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области на 1 октября 2020 года составил 11,6 млрд рублей. Наибольший рост показал розничный портфель – с начала года он вырос почти на 40%, до 3,2 млрд рублей. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу составил 4 млрд рублей, крупному бизнесу – 4,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств на 1 октября 2020 года составил 11,5 млрд рублей.

«В 2020 году мы получили бесценный опыт финансирования строительства жилой недвижимости. Было рассмотрено две сделки с крупными застройщиками региона, и 20 октября нынешнего года был открыт первый эскроу-счет по аккредитованному банком проекту – ЖК «Корица». В 2021 году мы нацелены на расширение сотрудничества с застройщиками как Иркутска, так и Бурятии и Забайкальского края, которые мы курируем в рамках корпоративно-инвестиционного бизнеса банка», - подчеркивает Владимир Чернышев.