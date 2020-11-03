Судьба рубля в руках Трампа

Российский рубль заложник американских выборов. Победа Дональда Трампа будет означать, что все останется, как есть, риски новых санкций уйдут, и рубль может завершить год против доллара где-то на уровне 70-72, против евро – 81-83.

Однако победа Джо Байдена с очень высокой вероятностью будет означать девальвацию рубля. Байден, скорее всего, снимает санкции с Ирана, персидская нефть появится на рынке, на фоне второй волны COVID-19 баррель может легко упасть до $20-25. И, конечно, победа Байдена — это новые американские санкции, которые легко могут затронуть ОФЗ, доля нерезидентов в рублевом суверенном долге составляет 26%.

Если оба негатива совпадут, рынки всегда играют на опережение, то может сбыться прогноз пессимистов и рубль упадет до 100 руб. за доллар и 115-117 руб. за евро. Естественно, многое будет зависеть от Банка России — регулятор может поддержать российскую валюту международными резервами, но более вероятно возвращение ключевой ставки в старый таргет 6-7%. Сейчас ключевая ставка 4,25%. С моей точки зрения, ее поспешное снижение был ошибкой. Сухой остаток — России менее критичен Трамп.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»