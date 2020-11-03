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В городском роддоме Улан-Удэ развернут «ковидный» стационар для беременных

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Для этих целей переоборудован блок «Б» городского роддома, сообщают в администрации республики.

Персонал медицинского учреждения прошел необходимую подготовку для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Мониторинг больных, передача оперативной информации об их состоянии будет осуществляться на постоянной основе в акушерский дистанционный консультативный центр, который создан на базе Республиканского перинатального центра.

К ведению и сопровождению беременных из г. Улан-Удэ подключатся специалисты Республиканского перинатального центра, где развернуто 60 коек в отделении патологии беременности для лечения беременных с акушерской патологией с 22 недель гестации, состоящих на диспансерном учете в женских консультациях Улан-Удэ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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