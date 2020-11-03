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Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу появились в аптеках Бурятии

Стоимость теста составляет 798 рублей, при этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1500-3000 рублей, сообщают в администрации республики.

3 ноября в аптеки государственного предприятия "Бурят-Фармация" поступил в продажу экспресс-тест, предназначенный для выявления антител класса IgG/IgM к вирусу SARS-CoV-2. Первая партия в объеме 3500 штук распределена в сети аптек госпредприятия.

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Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, направлено 4,1 млн рублей на закупку дополнительных партий.

Первый бурятский экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 разработан специалистами компании ООО «Рапид Био», зарегистрированной на территории Бурятии. Компания является резидентом «Сколково». Летом этого года разработка успешно прошла клинические испытания, и экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 зарегистрирован в Росздравнадзоре.

Уникальность этого научного подхода к тестированию состоит в скорости получения результата за 10-15 минут, с эффективностью около 95%.

Для реализации этого проекта компанией «Рапид-Био» был получен грант фонда Сколково, а также оказана поддержка Региональным фондом развития промышленности Республики Бурятия.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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