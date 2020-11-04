Минздрав Иркутской области: Лекарства от коронавируса появятся в аптеках региона к концу недели

Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая сообщила, что ситуация с нехваткой препаратов, необходимых для лечения коронавируса, улучшится к концу текущей недели. Такое заявление было сделано во время прямого эфира, который прошел на странице регправительства в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас препараты на территорию Иркутской области идут. Я думаю, что к концу недели ситуация значительно улучшится. Что касается такого широко известного на сегодняшний день антибиотика как «Азитромицин», который входит в стандартную схему лечения, в Иркутскую область в ближайшее время приходит более 50 тысяч упаковок этого препарата, что составляет 80% месячной потребности», – отметила Голенецкая.

Также она сообщила, что в Приангарье в скором времени должны поступить более 2 тысяч упаковок «Умифинавира» и более 40 тысяч пачек «Энтерферона». Кроме того, на пути в область «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин». Все эти препараты предназначены для лечения коронавирусной инфекции.

«То, что мы на сегодняшний день видим в аптеках, связано с тем, что у нас возник очень большой спрос на лекарственные препараты. Наши граждане покупали их не по одной упаковке себе, и знакомым, и близким на всякий случай, и, по сути дела, у нас за неделю исчез почти месячный запас препаратов из аптек. На сегодняшний день они лежат у кого-то дома в шкафах, но при том не достаются тем, кому сегодня жизненно необходимы», – отметила Голенецкая.

Глава регионального минздрава попросила жителей Приангарья разумно относиться к покупке лекарств и приобретать их только тогда, когда они действительно нужны.

По словам Голенецкой, ситуацию с нехваткой препаратов усугубила и введенная с октября 2020 года обязательная система маркировки лекарственных средств. В результате нововведения появилась проблема с электронной регистрацией поставляемых товаров во всех регионах РФ, из-за чего часть препаратов задержалась в пути.