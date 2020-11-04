Треть российских полисов ИСЖ в 2020 году показали нулевую доходность

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) в РФ в 2020 году в трети случаев показало нулевую доходность, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Банка России.

По подсчетам организации, средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в течение девяти месяцев 2020 года, составила 4,2% годовых, по пятилетним – 3,1% годовых. При этом 32% полисов ИСЖ показали нулевую доходность, 18% полисов – от 0 до 1%, еще 18% – от 1 до 3%, и только 17% договоров показали доходность выше 5%.

По мнению аналитиков, инвестиции в подобный вид страхования невыгодны, поскольку этот продукт не позволяет потребителям оценить возможную доходность от вклада. Потому эксперты выступают за то, чтобы запретить банкам продавать страховки и передать эти полномочия специализированным компаниям.

«Впрочем, граждане уже, похоже, и сами начали понимать, что к чему. По итогам апреля – июня 2020 г. совокупный объем взносов по страхованию жизни снизился почти на 20%, сообщил Банк России, назвав одной из главных причин снижение интереса клиентов к программам ИСЖ», – отмечается в сообщении.