Выборы в США затягиваются

На прошлых выборах Хиллари Клинтон поздравила Трампа с победой на следующий день после начала голосования, сообщают «Ведомости».

Несмотря на прогнозы, на выборах президент Трамп выиграл как минимум в одном колеблющемся штате, в котором он отставал от Байдена. Главным приобретением Трампа стала Флорида, от которой в коллегии заседает 29 выборщиков. Победа в штатах Огайо и Техас принесла действующему президенту 18 и 38 голосов выборщиков соответственно. Байден одержал победу в Калифорнии, что принесло ему 55 голосов коллегии. 29 голосов выборщиков демократ получил, выиграв штат Нью-Йорк.

Ожесточенная борьба развернулась в колеблющихся штатах с большим количеством выборщиков – Мичигане и Висконсине. Как сообщает Fox News, после обработки 96 и 95% бюллетеней соответственно разрыв между кандидатами в обоих штатах менее 1%, поэтому исход голосования там пока неясен. Из других важных штатов Байдену удалось выиграть Миннесоту – там он опередил Трампа на 7%. Также в копилку демократа попадает Аризона – там после подсчета 84% голосов он набирает 51% против 47,6% у Трампа.

Неожиданностью для Трампа стали итоги голосования в Джорджии, которая дает 16 выборщиков в коллегию. Как замечает New York Times, демократы обделяли этот штат вниманием с 1992 г. Однако на момент подсчета 94% бюллетеней Трамп ведет лишь с небольшим отрывом в 2%. Важной для действующего президента является Северная Каролина, где Трамп победил в 2016 г. В штате, который принесет победителю 15 выборщиков, Трамп ведет с отрывом менее чем 1,5% при 94% подсчитанных бюллетеней. Подсчет голосов идет медленно в Неваде и Пенсильвании, которые принесут победителю 6 и 20 голосов выборщиков соответственно, – там подсчитано менее 70% бюллетеней.