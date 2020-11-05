Коронавирус в Бурятии: 9 человек умерло, 234 заболели

Эпидемиологическая ситуация в Республике Бурятия по-прежнему сложная, заболевших коронавирусом меньше не становится. Но внушает оптимизм, что и количество заболевших не растет, в последнюю неделю их число стабилизировалось на уровне 230-240 человек в сутки.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 5 ноября выявлено 234 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии – 12 743 заболевших.

Из 234 новых случаев COVID-19: 181 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 541 койка, занято – 2 220, свободна 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 87,4%.

Амбулаторное лечение проходят 1 973 пациента с COVID-19, наблюдается 9 703 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 8 336 (+48) человек.

За последние сутки в регионе 9 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 214 человек.