Улан-Удэнский авиационный завод занял третье место на конкурсе «Экспортер года»

13 победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года» определила федеральная конкурсная комиссия. Третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» занял АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

Доля завода в общем объеме промышленного производства Бурятии достигает 30-40%. Завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу.



- В этом году подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, на многих крупных рынках наблюдается спад. Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности увеличить объем продаж – настоящие герои. Правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 млрд рублей, – отметил председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – свыше 1700. Победителями окружных этапов стали 85 компаний, среди которых в результате голосования выбрали 13 победителей в 12 номинациях (в одной из номинаций две компании разделили первое место).

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года» состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России».

