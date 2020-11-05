В России второй день подряд фикисируют свыше 19 тысяч заразившихся коронавирусом

По данным на 5 ноября, в России за последние сутки выявлено 19 404 заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне было выявлено 19 768 новых случаев. Общее число заразившихся достигло 1 712 858.

За сутки умерли 292 человека, за все время умерли 29 509 человек.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноября, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.