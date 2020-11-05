Минсельхоз России проводит национальный конкурс региональных брендов питания «Вкусы России»

О старте конкурса объявил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональной продукции, который Минсельхоз России реализует по поручению Президента Российской Федерации, сообщили в министерстве.

– Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит ее. У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей. Сейчас мы разрабатываем программу поддержки и развития таких продуктов. Первым этапом этой кампании станет национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России». По итогам конкурса будет запущена масштабная программа продвижения, она позволит еще ближе познакомить потребителей с лучшими региональными брендами страны, – отметил руководитель федерального ведомства.

По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз России видит потенциал не только с точки зрения увеличения объемов производства и реализации такой продукции, но и в целом для развития сельских территорий, малого и микропредпринимательства, агротуризма. Конкурс поможет познакомить потребителей с многообразием вкусов России и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны.

Победителей конкурса определят в восьми номинациях. Приём заявок продлится до 9 ноября. В декабре экспертная группа отберет наиболее перспективных участников. Также предусмотрено народное голосование, которое пройдет в ноябре.

Узнать подробнее об условиях участия в конкурсе можно на официальном сайте проекта, там же можно заполнить заявку на участие. Получить консультацию сельхозтоваропроизводители Иркутской области могут также в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области по телефону в Иркутске: (3952) 28-67-31.