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Жителям Улан-Удэ рекомендовано воздержаться от поездок в районы республики

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В Бурятии в преддверии сезона забоя домашнего скота  врачи напомнили жителям о необходимости воздержаться от поездок в районы республики. Ежегодно в этот период значительно увеличивается миграция, в основном, городского населения в сёла.

На сегодняшний день в столице республики регистрируется сложная эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции. 64% инфицирования COVID-19 приходится на жителей г. Улан-Удэ, всего с начала эпидемии в городе зарегистрировано 8107 случаев заражения. При этом в районах обстановка достаточно стабильная.

В целях предупреждения заноса инфекции в районы и недопущения массовых вспышек главам муниципальных образований поручено провести информационно-разъяснительную работу среди населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Жителям Улан-Удэ рекомендовано воздержаться от поездок в районы республики
В Приангарье занятость коечного фонда ковидными больными составляет 84,7%
Школы Иркутской области перейдут на дистанционное обучение после каникул
Все материалы сюжета

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