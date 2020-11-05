Эксперты прогнозируют падение ставок по вкладам до 1,5-2%

Ставки по рублевым депозитам из-за мягкой политики Банка России могут опуститься до отметки 1,5-2%, прогнозирует заместитель председателя правления АО «Альфа-Банк» Алексей Чухлов. Столько еще относительно недавно платили по вкладам в долларах.

Объем вкладов не растет, поскольку банки уже поставили заградительно низкие ставки по ним, ожидая, что Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Объем рублевых вкладов сроком более 30 дней сократился с начала года более чем на 6%. По словам Чухлова, при улучшении ситуации «очень хорошо было бы» снизить ключевую ставку на 0,25-0,5 процентного пункта, доведя ее до уровня ожидаемой инфляции или даже ниже.

Эксперты "Альпари" принципиально не согласны с данной точкой зрения. "Мы полагаем, что решать проблемы экономики за счет рядовых вкладчиков в корне неверно, - подчеркивает отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари». - Люди уже сейчас забирают деньги из банков, инвестируют в акции, недвижимость, инвестиционные монеты. Но прежде всего, конечно, в акции, которые на фоне пандемии и политических рисков выглядят очень спорно. Мы полагаем, что депозитные ставки должны превышать инфляцию, то есть ключевая ставка должна составить 6-8%. Мы не ожидаем повышения ключевой ставки Банка России ранее конца будущего года. Снижение ключевой ставки на 0,25% в ближайшее время будет зависеть от санкционного давления на Россию, цен на нефть и прочих факторов, влияющих на курс российской национальной валюты".