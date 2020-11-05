«Альпари»: Рубль подорожает на открытии Мосбиржи

Во вторник, 3 ноября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,50%, до 79,34 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 92,89, фунт/рубль — на 0,63%, до 103,32 руб. Рубль подорожал к доллару на фоне резкого роста цен на нефть и фиксации прибыли по длинным позициям в долларе перед выходным 4 ноября.

В среду, 4 ноября, рубль на глобальном рынке еще отыграл потери у иностранных валют. Внимание трейдеров было полностью приковано к выборам в США. Борьба между кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом оказалась более напряженной, чем ожидалось. Несмотря на лидирующие позиции Байдена, который пугал ужесточением санкций против России, рубль укрепился по итогам дня.

По последним данным Fox News, Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа. Осталось пять штатов с подсчитанными голосами. В четырех штатах лидирует Дональд Трамп, но ему не хватит двух голосов до 270.

Команда Дональда Трампа подала иски в суды ряда штатов. Иски поданы в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании с той мотивировкой, что там отсутствует доступ к отслеживанию подсчета голосов. Также штаб Трампа требует пересчета голосов в штате Висконсин. Полагаю, что Трамп будет оспаривать результаты голосования в Верховном суде, как в 2000 году это сделал Буш младший, лишив президентства Эла Гора. Сейчас очень многое зависит от потока новостей. Длительный подсчет голосов может вызвать социальные волнения и беспорядки в США.

В четверг, 5 ноября, на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику против доллара США. Можно уже точно сказать, что рублевые пары откроются резким снижением примерно на 2%. В паре доллар/рубль поддержка находится на уровне 77,10 руб. за доллар. Если после снижения курс американской валюты удержится до конца недели ниже 78,70 руб., то на следующей неделе его укрепление продолжится до 75,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»