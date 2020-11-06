Альфа-Банк и Билайн объявили о стратегическом партнерстве

Альфа-Банк и Билайн объявляют о партнерстве с глубокой технологической интеграцией, в рамках которого стартовала серия кобрендовых банковских карт. Новая линейка включает кредитную карту «Билайн 100 дней без %» и дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25».
«Мы активно разрабатываем направления, в которых наши ресурсы и компетенции могут дать синергетический эффект. Работа в таком формате позволит выйти на новый уровень понимания клиента и предложить лучшие на рынке банковские и телеком-услуги, — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. — Так, первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных».
«Плотная технологическая интеграция на каждом этапе работы над продуктами позволяет Билайн и Альфа-Банку иначе подходить к созданию продуктов и делать их, ориентируясь на конкретные потребности клиентов. Наш опыт в области работы с данными в совокупности со знаниями и практиками наших партнеров могут помочь нашим клиентам сэкономить: обслуживание новой кобрендовой дебетовой карты бесплатно, а кэшбек предоставляется в рублях, а не в баллах. В нашем фокусе сейчас — обеспечить для пользователей лучший клиентский опыт, и новый продукт был разработан в соответствии с этим подходом. Мы планируем расширять сотрудничество с Альфа-Банком, предлагая пользователям новые востребованные решения с учетом их потребностей», — комментирует генеральный директор Билайна Александр Торбахов.
Карта «Билайн 100 дней без %» объединяет в себе компетенции и технологии больших данных как Билайна, так и Альфа-Банка, что позволяет точно определить подходящий кредитный лимит для клиента. Условия карты предусматривают беспроцентный период 100 дней, бесплатное обслуживание в первый год и однократный приветственный бонус в размере 1 000 рублей при совершении покупки в собственном офисе Билайн в первый месяц после получения кредитной карты на сумму не менее 2000 рублей.
Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг Билайн в мобильных приложениях Альфа-Банка и Билайн, до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. На остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.
Узнать подробные условия и оформить «Билайн 100 дней без %» и «Кэшбэк 1-5-25» можно в собственном офисе Билайн или мобильном приложении «Мой Билайн».
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и более 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.