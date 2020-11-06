Сбербанк оцифровал документооборот с клиентами по корпоративному страхованию

Сбербанк и компания СберКорус (входит в экосистему Сбера) расширили функционал сервиса «Документооборот» специально для клиентов, заключивших договоры корпоративного страхования в дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование». Новая функция сервиса позволяет полностью отказаться от обмена страховыми документами на бумажном носителе. Теперь урегулировать убытки можно онлайн, не дожидаясь, пока из удалённого региона РФ будет доставлен оригинал недостающего документа.

С помощью бесплатного сервиса клиенты «Сбербанк страхования» смогут заявить о страховом событии и урегулировать убыток онлайн. Раньше клиентам приходилось досылать по почте недостающие документы, чтобы внести изменения в договор страхования или расторгнуть его. Теперь это займёт всего несколько минут, а информация поступит в страховую компанию моментально.

Загрузка, отправка и подписание документов электронной подписью происходят в сервисе «Документооборот» интернет-банка для предпринимателей СберБизнес. После подписания документов электронной подписью (ЭП) обеими сторонами документ обретает полную юридическую силу. Если у клиента нет ЭП, для работы в сервисе её можно выпустить бесплатно.

Денис Кузавлёв, старший управляющий директор, директор Центра «Корпоративное страхование» Сбербанка:

«Новый сервис позволяет клиенту и страховой компании моментально обмениваться юридически значимыми документами и значительно сократить сроки урегулирования убытков. Новый сервис не только упрощает клиентский путь, но и экономит время и средства клиентов на доставку документов на бумажных носителях, исключает риски утери документов. Сервис особенно актуален сейчас, когда многие компании перешли на удалённый режим работы. Один из наших главных приоритетов — это максимально удобный клиентский путь при постпродажном обслуживании. Внедрение бесплатного сервиса ʺДокументооборотʺ для наших клиентов — ещё одна важная веха в реализации этого приоритета».