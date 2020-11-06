В Иркутске презентовали концепцию благоустройства Цесовской Набережной

На территории трёх бывших промышленных зон – ТЭЦ-2, чаеразвесочной фабрики и дрожжевого завода – разработчики концепции планируют сделать единое общественное пространство, доступное для всех горожан.

Кадр из презентации.

Концепцию благоустройства Цесовской Набережной презентовала представитель инвестора, директор ООО «Прибайкалье» (входит в группу En+) Евгения Пуляевская. Она в частности рассказала, что концепция включает в себя непосредственно саму набережную с прогулочными зонами и велодорожками, два инженерно-сетевых объекта, архитектурные объекты – Дом приемов и отреставрированные Курбатовские бани, а также жилой квартал, на первых этажах которого разместятся рестораны, кафе и арт-пространства. Жилой квартал спроектирован архитектором с мировым именем Кэнго Кума.

Важной деталью благоустройства разработчики называют отсутствие сквозного автомобильного проезда вдоль береговой линии Ангары, но доехать до набережной можно будет по сквозным улицам – Марата и Гершевича.

При этом Евгения Пуляевская отметила, что благоустраивать набережную, протяжённость которой составляет 1,6 километра, начнут только после того, как будет сделано берегоукрепление участка.

– Без этого «старта» невозможно начать благоустройство, – подчеркнула она. – Финансировать работы по берегоукреплению должно муниципальное образование, а принимать решение – депутаты Думы. Причём финансирование можно получить по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».

Сейчас по словам инвестора, на территории бывшей ТЭЦ-2 идёт строительство инфраструктурных объектов – водонасосной станции и электроподстанции, проекты которых прошли все необходимые экспертизы. Здания, в которых разместятся объекты, будут выполнены в стиле индустриальной архитектуры начала 20 века.

Евгения Пуляевская также подробно рассказала о реконструкции исторического объекта – Курбатовсих бань и о строительстве Дома приёмов.

Кадр из презентации.

– У Курбатовских бань сохранятся не только исторические фасады, но и назначение объекта, а кроме этого там сделают 25-метровый бассейн, бутик-отель на втором этаже, ресторан и кофейню. А Дом приёмов для встреч высокопоставленных гостей города построят в стиле модерн, – пояснила она.

Жилая застройка класса «элит», которую спроектировал японский архитектор Кэнго Кума, будет представлять белоснежные дома разной этажности, по задумке автора, символизирующие вершины Хамар-Дабана. На первых этажах зданий, высота которых по проекту – 8 метров, сделают зону отдыха с кафе, ресторанами, арт-пространствами, общественной библиотекой.

– Пространство будет доступно абсолютно для всех иркутян и гостей нашего города, никаких шлагбаумов ни в общественном пространстве жилого квартала, ни на набережной, которая является муниципальной собственностью, никто делать не будет, –утверждает представитель инвестора.