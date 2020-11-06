«Руссоль»: В условиях пандемии работы на Усольском месторождении соли идут без остановок

В компании «Руссоль» заявили, что сотрудники ЦДПС «Усолье» работают в три смены, соблюдая все меры безопасности в условиях распространения коронавируса.

«Причин для остановки производства нет», - рассказали в компании. Производство и добыча соли на предприятиях ведётся посменно с соблюдением температурного и масочного режимов.

На территории Иркутской области «Руссоль» занимается производством соли «Экстра» и таблетированной соли на базе Усольского месторождения.

Рост потребления российской соли в стране растёт, в том числе за счёт сокращения импортной продукции на рынке. Поэтому, по словам директора компании Сергея Черного, даже в непростых экономических условиях «Руссоль» готова наращивать обороты. Общий объем реализации готовой продукции на ЦДПС «Усолье» составляет около 100 тыс. тонн в год. За первые девять месяцев этого года «Руссоль» отправила продукции на экспорт на 32 % больше.

ООО «Руссоль», крупнейшая компания по добыче, переработке и реализации соли в России и странах СНГ, ведет разработку Усольского месторождения каменной соли собственными силами, используя уникальную для России вакуумно-выварочную технологию производства соли с использованием современного энергоэффективного оборудования европейского производства. Глубокая модернизация завода была проведена в 2011-2014гг., но предприятие не останавливается на этом, продолжая вкладывать средства в дальнейшую модернизацию и цифровизацию производства.