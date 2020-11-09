Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 банков по объёму займов ИП

По данным сервиса Brobank, Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 рейтинга банков по объему займов ИП за III квартала 2020 года. Банк занял в нём 11 место с объёмом активов 4507,71 миллионов рублей.



Как отмечают эксперты сервиса, период с июля по сентябрь 2020 года можно назвать восстановительным для всех сфер экономики. Именно в этот период предприниматели активно возобновляли свою деятельность, привлекая для этого заемные средства.



При этом можно сказать, что основной вклад внесли крупнейшие структуры, которые вошли в рейтинг. От общей суммы прироста на них приходится 98,85%. То есть 40,58 млн рублей. Да и исключительно по этим игрокам рынка увеличение портфеля более существенное – 8,12%. То есть на 0,6% больше, чем в целом по всем банкам.



Отметим, проверка включала оценку данных всех структур, а не только крупнейших по объему активов. Исключение – банки, которые не раскрывают сведения через отчетность по форме 101.