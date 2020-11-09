Солид Банк запустил вклад «Юбилейный» с доходностью 5,5% к 30-летию банка

Российско-японский Солид Банк в преддверии своего 30-летия выпускает серию праздничных предложений. Первым стал вклад «Юбилейный» с повышенной ставкой до 5,5% годовых.

Вклад «Юбилейный» совмещает в себе две стратегии сбережения.

Для тех, кто в скором времени планирует крупную сделку (покупка квартиры, машины и т.д. – подойдет первый льготный период досрочного расторжения с сохранением процентов – 91 день.

Для тех, кто намерен копить и приумножать весь срок вклада составит 1 год.

Для обеих стратегий выгодна ежемесячная выплата процентов.

А чтобы повысить доходность для перечисления процентов можно бесплатно оформить карту «Доходная». На остаток средств на счету карты начисляется 3,5% годовых. Карту можно пополнять не только процентами по вкладу но и собственными средствами через кассу банка, а также онлайн с карт любых банков абсолютно бесплатно.

Основные условия вклада:

Мин. сумма: от 10 000 руб.

Ставка: до 5,5% годовых

Срок: 370 дней.

Пополнение возможно первые 6 месяцев.

Начисление и выплата процентов: ежемесячно.

Досрочное расторжение с сохранением процентов через 91 день.

Оформить вклад «Юбилейный» и карту «Доходная» можно в любом офисе АО «Солид Банк».