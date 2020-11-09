Кредит на образование берет только 4% россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, если не получается поступить «на бюджет», а достаточных накоплений нет, российские абитуриенты и их родители предпочитают занимать деньги у родственников и друзей. «Образовательный кредит» как способ решения этой проблемы им практически неизвестен.

Заем у родных или друзей — самый популярный способ «достать деньги» на обучение (личное или кого-то из членов семьи) среди россиян — в случае необходимости к нему прибегнут 29%. Самая молодая 18-24-летняя когорта чаще воспользовалась бы займом у близких — 48%. Готовы воспользоваться образовательным кредитом 14% респондентов, 15% возьмут обычный потребительский кредит, а более четверти россиян (27%) используют другие возможности изыскать деньги на образование.

Личный опыт получения образовательного кредита (кредита на образование) имеют 4% россиян. Кредит на обучение брали в семьях у 6% наших соотечественников, 11% россиян отметили, что их друзья и знакомые пользовались образовательным кредитом.

В августе этого года Правительство России снизило процентную ставку по образовательному кредиту с 8,5% до 3%. Три четверти россиян впервые услышали об этом в ходе опроса (75%), в той или иной степени информированы о снижении ставки образовательного кредита 25% наших соотечественников. Информированность выше среди представителей старшего поколения 60+ лет (35%).

Популярность образовательного кредита в ближайшие 2-3 года должна увеличиться, по мнению 44% россиян (среди представителей молодежи 18-24 лет в этом убежден каждый второй — 50%). Ожидают, что спрос останется на прежнем уровне, 31% россиян, а снижения ожидают 7%.

Причины, по котором популярность образовательного кредита не будет расти, по мнению опрошенных: низкий уровень жизни, нет денег у населения (23%), нежелание людей связываться с кредитами, нет доверия (9%), незнание об их существовании или использование потребительских кредитов под эти нужды (7%).