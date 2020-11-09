Вы согласны с Олегом Дерипаска?

Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска.

По словам Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием $2,3 млрд, политику слабой национальной валюты «фактически поддерживают 75% населения». В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir.

Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро. Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%. Цифра в 75%, озвученная Дерипаской, в исследовании не фигурирует, и миллиардер не поясняет, откуда ее взял. С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков, после турецкой лиры и бразильского реала.

Для начала скажем, что девальвация действительно в значительно меньшей степени влияет на потребительскую инфляцию, чем в 2008 году и, тем более, в 1998 году, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Рост экономики, внутреннего рынка и импортозамещение сделали свое дело. Если девальвация продолжится, и инфляция превысит таргет Банка России в 4%, это не будет трагедией, — считает эксперт «Альпари». — Плюс у каждого россиянина инфляция своя и она вполне может превышать 4%. Плохо то, что депозитные ставки не покрывают инфляцию. Мы по-прежнему полагаем, что ключевая ставка Банка России должна быть 6-8%, а не нынешние 4,25%.

Однако, это не отменяет тот факт, что слабый рубль и постоянная девальвация — это очень плохо. Россияне фактически отрезаны от качественных импортных товаров и поездок заграницу, а компании — от импорта технологий. Массовая сотовая связь в начале нулевых годов появилась в значительной степени за счет политики сильного рубля и IPO МТС на NYSE. При этом до сих пор значительная часть россиян считает свои доходы и расходы в долларах. Рубль вряд ли можно рассматривать в качестве валюты, которая пригодна для сбережений. За последние шесть лет курс доллар подскочил в 2,6 раза, с 2007 года вырос в 3,5 раза, относительно уровней 1998 года — в 13 раз.

Естественно, доверия и уважения к национальной валюте у россиян нет, ни у рядовых граждан, ни у бизнеса. «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова держит свою знаменитую денежную подушку в размере $50 млрд в американской валюте. Слабый рубль также наносит удар по евразийской интеграции. Доверия к российской национальной валюте нет не только в России, но и в СНГ.

Мы принципиально не согласны с позицией ведущего российского олигарха, полагаем, что Банк России должен проводить политику сильного рубля. Международные резервы России составляют $584 млрд, только простому россиянину какой с этого прок ?