Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 по объёму вкладов населения

По данным сервиса Brobank.ru Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 банков по объему вкладов населения и занял в нём 49 место.



Как утверждают аналитики портала, рост на 2 пункта в рейтинге произошёл за счет значимого прироста срочных депозитов физлиц. Отметим, объём средств на счетах физических лиц на конец 3 квартала 2020 года составлял 34,76 млрд. рублей.



Примечательно, что в этот раз эксперты анализировали всех игроков рынка, раскрывающих данные по форме 101, а не ТОП-150 по объему активов. Структура портфеля вкладов при этом оценивалась в разрезе квартала и только по работе в сентябре.



Узнать подробнее о вкладах и депозитах Примсоцбанка можно на официальном сайте банка.