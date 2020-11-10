Альфа-Банк предоставит $70 млн компании «ЭФКО»

Альфа-Банк и ГК «ЭФКО» — одна из крупнейших компаний пищевой промышленности России — заключили кредитное соглашение об открытии двухлетней возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в $70 млн. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств экспортера.
Финансирование предоставляется под страховое покрытие экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) с целью поддержки российского несырьевого экспорта. Страхование дает необходимую защиту кредитных рисков банка и позволяет реализовать сделку на привлекательных условиях без дополнительного обеспечения со стороны «ЭФКО». В качестве залога выступает дебиторская задолженность компании по ее экспортным контрактам.
«Альфа-Банк на протяжении многих лет работает с крупнейшими компаниями агропромышленного комплекса и уделяет особое внимание поддержке экспортеров. Мы рады использовать нашу экспертизу и партнерство с ЭКСАР для того, чтобы улучшить параметры финансирования ГК "ЭФКО". Предоставленная Альфа-Банком кредитная линия обеспечит необходимый компании объем ликвидности и окажет поддержку исполнению ее экспортных контрактов», — подчеркнул директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
«В соответствии с "майским указом" Президента РФ об увеличении несырьевого экспорта мы будем наращивать поставки за границу растительного масла, шрота и брендовой продукции, в том числе, благодаря выходу на новые рынки Северной Африки и Ближнего Востока и росту объемов продаж в Китае, Афганистане и странах СНГ. Финансирование Альфа-Банка окажет поддержку реализации наших планов и позволит повысить конкурентоспобность компании на внешних рынках», — прокомментировал финансовый директор АО «Управляющая Компания ЭФКО» Павел Мезенов.
«Совместный проект с Альфа-Банком является наглядным примером эффективного сотрудничества финансовых организаций в сфере поддержки экспорта российской сельскохозяйственной продукции. В условиях пандемии и мирового кризиса у российских экспортеров возрастает потребность в кредитных средствах для целей исполнения экспортных контрактов, поэтому данное финансовое решение становится все более востребованным инструментом продвижения экспорта. Мы рады поддержать одного из лидеров масложирового рынка страны в наращивании поставок его продукции за рубеж и освоении новых международных рынков», — прокомментировал генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков.
«ЭФКО» входит в число крупнейших компаний пищевой промышленности России, в топ-6 крупнейших компаний АПК России и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза. Основные виды деятельности группы — переработка масличных культур, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. География экспорта ГК «ЭФКО» включает в себя более 50 стран мира.
Экспортная выручка по итогам 2019 года составила 35 млрд руб., это почти 30% от всего оборота компании. Основную долю экспорта продукции группы составляют растительные масла (60%) и шрот (19%). Основные рынки сбыта — Китай, Индия, Египет, Турция, страны СНГ и Северной Европы.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.