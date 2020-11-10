Альфа-Банк предоставит $70 млн компании «ЭФКО»

Альфа-Банк и ГК «ЭФКО» — одна из крупнейших компаний пищевой промышленности России — заключили кредитное соглашение об открытии двухлетней возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в $70 млн. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств экспортера.

Финансирование предоставляется под страховое покрытие экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) с целью поддержки российского несырьевого экспорта. Страхование дает необходимую защиту кредитных рисков банка и позволяет реализовать сделку на привлекательных условиях без дополнительного обеспечения со стороны «ЭФКО». В качестве залога выступает дебиторская задолженность компании по ее экспортным контрактам.

«Альфа-Банк на протяжении многих лет работает с крупнейшими компаниями агропромышленного комплекса и уделяет особое внимание поддержке экспортеров. Мы рады использовать нашу экспертизу и партнерство с ЭКСАР для того, чтобы улучшить параметры финансирования ГК "ЭФКО". Предоставленная Альфа-Банком кредитная линия обеспечит необходимый компании объем ликвидности и окажет поддержку исполнению ее экспортных контрактов», — подчеркнул директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«В соответствии с "майским указом" Президента РФ об увеличении несырьевого экспорта мы будем наращивать поставки за границу растительного масла, шрота и брендовой продукции, в том числе, благодаря выходу на новые рынки Северной Африки и Ближнего Востока и росту объемов продаж в Китае, Афганистане и странах СНГ. Финансирование Альфа-Банка окажет поддержку реализации наших планов и позволит повысить конкурентоспобность компании на внешних рынках», — прокомментировал финансовый директор АО «Управляющая Компания ЭФКО» Павел Мезенов.

«Совместный проект с Альфа-Банком является наглядным примером эффективного сотрудничества финансовых организаций в сфере поддержки экспорта российской сельскохозяйственной продукции. В условиях пандемии и мирового кризиса у российских экспортеров возрастает потребность в кредитных средствах для целей исполнения экспортных контрактов, поэтому данное финансовое решение становится все более востребованным инструментом продвижения экспорта. Мы рады поддержать одного из лидеров масложирового рынка страны в наращивании поставок его продукции за рубеж и освоении новых международных рынков», — прокомментировал генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков.