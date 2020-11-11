Банк России заливает систему сотнями миллиардов рублей

Банк России продолжает заливать банковскую систему сотнями миллиардов рублей денежной эмиссии, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Последний достигает 4,5% ВВП. Вчера Банк России провел очередную серию аукционов долгосрочного репо, по итогам которых банки получили еще 600 млрд руб. кредитов на месяц под 4,35% годовых или ключевая ставка +0,1 п.п. Одновременно Банк России рефинансировал займы на такую же сумму, выданные в начале октября.

В результате общая сумма вливаний от регулятора в банковскую систему достигла 1,2 трлн руб. Рублевая ликвидность понадобилась госбанкам. Их усилиями правительство РФ латает рекордную за шесть лет дыру в казне. С начала сентября Минфин занял на рынке 2,7 трлн руб. — больше, чем за предыдущие 12 месяцев вместе взятые. По итогам января-сентября федеральный бюджет был сведен с дефицитом в 1,8 трлн руб. В принципе, это общепринятая мировая практика, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— По закону Банку России запрещено кредитовать правительство напрямую. И пока действия Банка России не ведут к инфляции и вероятно не приведут. В октябре 2020 года годовая инфляция продолжила расти. Всего за месяц темпы годовой инфляции выросли с 3,67% в сентябре до 3,99% в октябре, и всего 0,01 процентный пункт отделяет октябрьскую годовую инфляцию от целевого уровня ЦБ РФ в 4% в год. Вероятно, в самое ближайшее время таргет Банка России будет превышен.

Причин две. Резкое снижение ключевой ставки до 4,25%, что привело к падению ставок по вкладам. Люди не видят смысла сберегать деньги и предпочитают их тратить. И конечно, ослабление рубля, которое допустил Банк России. Дорожает импорт, отечественные товары, где в производственной цепочке присутствует импорт. Падение рубля ведет также к росту скорости обращения денег. Но Банк России вряд ли будет повышать ставку или поддерживать рубль значительными интервенциями. К сожалению, кроме безработицы и урезания зарплат россиян под новый год еще ждет ускорение роста цен.