Банк «Открытие» и Правительство Чувашской республики подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано 10 ноября в Чебоксарах в рамках рабочей встречи Главы Чувашской Республики Олега Николаева со cтаршим вице-президентом банка «Открытие» Антоном Анищенко и торжественного открытия обновленного офиса банка в Чебоксарах. Стороны договорились развивать сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Чувашской республики.

Соглашение предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации государственных программ, предусматривающих мероприятия по инфраструктурному развитию Чувашской республики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Банк «Открытие» намерен участвовать в финансировании текущей и инвестиционной деятельности и комплексном банковском обслуживании организаций Республики, предоставлять информационную и консультационную поддержку участникам инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории региона, развивать систему предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

Антон Анищенко, старший вице-президент банка «Открытие»: «Чувашская Республика является одним из значимых регионов России с точки зрения экономического потенциала и масштабов региональной экономики. В рамках соглашения мы договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. В текущей экономической ситуации мы рассмотрим возможность кредитования масштабных проектов в сферах ЖКХ, строительства инфраструктурных объектов, реализуемых по схеме ГЧП/концессий. Не меньшее значение мы придаем и социальной составляющей бизнеса: наша задача — повышение доступности, качества и оперативности получения финансовых услуг, зарплатные проекты для предприятий в сфере здравоохранения, культуры, спорта и других муниципальных учреждений. Одним из ключевых направлений бизнеса банка „Открытие“ является кредитование малого и среднего бизнеса. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия работающему бизнесу, чтобы стабилизировать данный сектор. Уверен, что наше сотрудничество с Чувашией поможет успешному развитию республики».

«Чувашская Республика заинтересована во взаимодействии с такими крупными финансовыми институтами как банк „Открытие“. Для этого регион планомерно настраивает свою работу по принципу прозрачности, открытости и системной организации своей деятельности, понятной каждому инвестору и партнеру», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Антон Анищенко и Олег Николаев также приняли участие в церемонии открытия обновленного офиса банка в Чебоксарах. В офисе, расположенном в центре города, на улице Карла Маркса, д. 21, клиенты смогут получать весь спектр классических банковских продуктов и услуг, а также воспользоваться предложениями компаний-участников группы «Открытие».

На данный момент группа «Открытие» представлена в 18 населенных пунктах Чувашской Республики. Всего на территории региона работает 26 офисов компаний группы, в том числе два офиса банка «Открытие». Парк банкоматов с учетом партнерской сети насчитывает 135 устройств. Банк планомерно развивает инфраструктуру: в 2020 году открыт обновленный современный офис, в котором можно получить услуги всех компаний группы «Открытие», увеличивается число банкоматов и терминалов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.