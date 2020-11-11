В Примсоцбанке появился новый вклад для пенсионеров

В Примсоцбанке доступен для открытия новый вклад «Социальный». Открыть его могут пенсионеры, у которых не было вкладов в Примсоцбанке в период с 01.01.2019 года по настоящее время.



Процентная ставка по вкладу при открытии в офисе– 5,6% годовых, в интернет банке - 5,7%. ЭПС 5,6%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма – 10 000 рублей, максимальная 100 000 рублей. Проценты начисляются по окончании срока вклада, капитализация, расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора сумма процентов составит 0,01%. Пролонгация не предусмотрена. Вклад нельзя открыть в пользу третьего лица.



Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.