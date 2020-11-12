Центр Гамалеи заявил о трудностях борьбы с коронавирусом из-за локализации его очагов

Эпидемический процесс коронавирусной инфекции в России из завозного стал локализовавшимся, поэтому с ним стало трудно бороться, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Для нашей страны эта инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку. <…> Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», - сказал он.