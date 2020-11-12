79 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Иркутск за последние сутки стал лидером по количеству заболевших в регионе – за день здесь заболели 79 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса за 12 ноября, опубликованная на сайте правительства Приангарья.

Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 79 (всего 12 124)

в Усть-Илимске – 39 (всего 1 199),

в Нижнеудинском районе – 29 (всего 321),

в Ангарске – 28 (всего 2 713),

в Бодайбо – 25 (всего 782),

в Браске – 24 (всего 1 659).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 124,

Ангарск – 2 713,

Иркутский район – 1 821,

Усть-Кут – 1 668,

Братск – 1 659.

По состоянию на 12 ноября в Иркутской области подтвержден 261 новый случай коронавируса. Выздоровели за день 273 человека, скончались – 18 людей с COVID-19.