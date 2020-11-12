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79 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Иркутск за последние сутки стал лидером по количеству заболевших в регионе – за день здесь заболели 79 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса за 12 ноября, опубликованная на сайте правительства Приангарья.

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Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 79 (всего 12 124)
  • в Усть-Илимске – 39 (всего 1 199),
  • в Нижнеудинском районе – 29 (всего 321),
  • в Ангарске – 28 (всего 2 713),
  • в Бодайбо – 25 (всего 782),
  • в Браске – 24 (всего 1 659).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 12 124,
  • Ангарск – 2 713,
  • Иркутский район – 1 821,
  • Усть-Кут – 1 668,
  • Братск – 1 659.

По состоянию на 12 ноября в Иркутской области подтвержден 261 новый случай коронавируса. Выздоровели за день 273 человека, скончались – 18 людей с COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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