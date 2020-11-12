В 2020 году предприятия в три раза чаще стали страховать сотрудников на случай госпитализации

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» проанализировала данные по договорам коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключённых предприятиями с начала 2020 года. Выяснилось, что предприятия в этом году в три раза чаще стали страховать своих сотрудников на случай госпитализации в результате несчастного случая или болезни.

С начала 2020 года «Сбербанк страхование жизни» застраховала от несчастных случаев и болезней 17 тыс. сотрудников предприятий. Чаще всего предприятия обращались за страхованием в летние месяцы: 18% от общего количества договоров заключено в июне, ещё 13% — в июле. Активнее других к страхованию сотрудников прибегали предприятия, зарегистрированные в Московском регионе (11% от общего количества договоров), Белгородской области (10%), Республике Башкортостан (6%) и Алтайском крае (6%).

В большинстве случаев предприятия не только обеспечивают сотрудников страховой защитой на случай базовых рисков, но и подключают риски травм, хирургических операций, диагностирования особо опасных заболеваний, временной нетрудоспособности и госпитализации. Спрос на страхование сотрудников на случай госпитализации в результате несчастного случая или болезни вырос в три раза по сравнению с прошлым годом: если в 2019 году этот дополнительный страховой риск предприятия подключали в 15% случаев, то в 2020-м — уже в 50% случаев. При этом каждый второй работодатель включает в программу корпоративного страхования услуги телемедицины и второе экспертное медицинское мнение.

Основная доля корпоративных договоров, заключённых с начала года, приходится на предприятия оптовой и розничной торговли — 31%. Ещё 17% договоров относятся к сельскохозяйственной отрасли, 12% — к строительству, по 5% — к транспорту и пищевой промышленности. Кроме того, договоры страхования в 2020 году заключали представители культуры, шоу-бизнеса и спорта.

Самый популярный срок страхования (95% договоров) — 1 год. Остальная часть договоров заключена на срок меньше года либо на 2–3 года.

Программа коллективного страхования СК «Сбербанк страхование жизни» даёт работникам предприятий защиту от непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем, а также финансовую поддержку при наступлении неблагоприятных событий. По этой программе работодатель сам выбирает страховое покрытие и дополнительные сервисы. Договоры страхования по ней заключаются при посредничестве ООО «Страховой брокер Сбербанка». В настоящее время в компании действует около 1300 договоров страхования по этой программе.