Банка «Солидарность» предложил новый вклад «Отличный процент»

С 11 ноября 2020 года линейка продуктов Банка «Солидарность» пополнилась новым вкладом «Отличный процент».

Вклад «Отличный процент» - идеальное решение, когда деньги нужно разместить на короткий срок и при этом хочется получить максимальную прибыль.

Ставка вклада - до 5,4% при открытии в мобильном приложении Банка «Солидарность Онлайн».

Срок вклада - 181 день.

Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.

Подробнее о вкладе «Отличный процент» Вы можете узнать в разделе «Счета и вклады», в офисах и колл-центре Банка по телефону 8 800 700 92 20.

Открыть вклад Вы можете в любом из офисов Банка или с помощью любого канала ДБО (дистанционного банковского обслуживания).

Напоминаем Вам, что в наших отделениях соблюдаются все необходимые меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса.