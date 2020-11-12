Банка «Солидарность» предложил новый вклад «Отличный процент»

С 11 ноября 2020 года линейка продуктов Банка «Солидарность» пополнилась новым вкладом «Отличный процент».
Вклад «Отличный процент» - идеальное решение, когда деньги нужно разместить на короткий срок и при этом хочется получить максимальную прибыль.
Ставка вклада - до 5,4% при открытии в мобильном приложении Банка «Солидарность Онлайн».
Срок вклада - 181 день.
Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
Подробнее о вкладе «Отличный процент» Вы можете узнать в разделе «Счета и вклады», в офисах и колл-центре Банка по телефону 8 800 700 92 20.
Открыть вклад Вы можете в любом из офисов Банка или с помощью любого канала ДБО (дистанционного банковского обслуживания).
Напоминаем Вам, что в наших отделениях соблюдаются все необходимые меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса.