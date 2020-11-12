Банк «Восточный» предлагает присоединиться к акции платежной системы «Мир» и вернуть 20% от стоимости путешествия по России

Клиенты банка «Восточный», оформившие дебетовую или кредитную карту банка «Восточный» на основе платежной системы «Мир», могут присоединиться к акции и вернуть 20% от стоимости поездки по России. Для этого необходимо зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы, выбрать маршрут для путешествия на сайте акции и оплатить поездку картой «Мир». Вернуть можно 20% от потраченной суммы, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку. Чтобы принять участие в акции, необходимо оплатить понравившееся предложение до 5 декабря 2020 года. Путешествие должно завершиться до 10 января 2021 года. Для участия в акции необходимо:

1) Зарегистрировать карту банка «Восточный» платёжной системы «Мир» в программе лояльности платежной системы на сайте акции – мирпутешествий.рф.

2) Выбрать тур или проживание (длительностью от 2 ночей) у партнеров-участников акции. Список партнеров можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. В числе партнеров – туроператоры, отели, санатории, сервисы бронирования.

3) В период с 15 октября по 5 декабря 2020 года оплатить тур или проживание картой банка «Восточный» платёжной системы «Мир» на сайте выбранного партнера. Путешествие должно завершиться до 10 января 2021 года включительно.

4) В течение 5 рабочих дней после оплаты 20% от потраченных средств вернется на карту банка «Восточный» платёжной системы «Мир», максимальная сумма кэшбэка – 20 тысяч рублей за одну оплату. При этом количество транзакций неограниченно.

Чтобы получить возврат оплачивать необходимо онлайн – на странице акции на сайте выбранного партнера. При оплате картой банка «Восточный» платёжной системы «Мир» в офисе туроператора или в гостинице кэшбэк не начисляется. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка «Восточный». Список партнеров и полные правила проведения акции доступны на сайте мирпутешествий.рф.

Напомним, что в банке «Восточный» можно оформить как дебетовую, так и кредитную карту на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на открытие можно на сайте https://www.vostbank.ru/, либо – в любом отделении банка «Восточный».