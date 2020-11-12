Россельхозбанк: объем инвестиций в крупнейшие инвестпроекты в сегменте зерновых в РФ превысит 300 млрд рублей до 2030 года

Россельхозбанк – опорный банк АПК и сельскохозяйственного экспорта. Об этом рассказал в своем выступлении на форуме «Сильные идеи для нового времени» Первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин. Мероприятие проходит 11–13 ноября в Москве. РСХБ выступает партнером деловой программы форума.

Российская сельскохозяйственная отрасль сегодня вышла на высокий уровень эффективности и является одним из ключевых драйверов российской экономики. К этому привели последовательные меры, которые на протяжении последних лет реализовывало государство, рассказал в своем выступлении в рамках дискуссии «Еда – новая нефть. Продовольственный суверенитет и экспорт» Кирилл Лёвин. В числе таких мер – субсидирование процентных ставок агропроизводителям, компенсация инвестиционных затрат, а также поддержка Россельхозбанка, который специализируется на управлении финансовыми рисками в АПК. Сегодня успех отрасли, по словам Кирилла Лёвина, строится на базе трехфакторной формулы «люди, деньги, технологии», к которой добавляются уникальная геопозиция и умеренные климатические условия нашей страны.

Благодаря всему этому, Россия сегодня входит в пятерку стран-экспортеров зерновых, наряду с США, Индией, Францией и Канадой, а также входит в ТОП-5 основных стран-экспортеров пшеницы и ячменя. Сейчас перед отраслью стоит задача по наращиванию экспорта сырья и продовольствия.

Для достижения этой цели, Россельхозбанк как содействует созданию экспортоориентированной продукции, так и активно поддерживает экспортеров. Так, в 2020 году банк предоставил более 70% кредитов на финансирование сельскохозяйственных работ в стране. Объемы финансирования экспортеров продукции АПК Россельхозбанком за 10 месяцев 2020г. составили порядка 340 млрд руб., что на 82% больше показателя прошлого года.

При этом, опережающее развитие экспорта зерновых культур невозможно без внедрения инноваций и технологической модернизации инфраструктуры, считает Кирилл Лёвин. В числе приоритетных технологий он назвал методы «ускоренной» селекции зерновых культур, технологии «точного» и «умного» сельского хозяйства, использование информационно-мониторинговых систем хранения зерна и производство продуктов глубокой переработки зерновых с высокой долей добавленной стоимости.

Кирилл Лёвин отметил, инвесторы сегодня активно вкладываются в развитие зернового рынка России, в том числе – с использованием финансовых инструментов Россельхозбанка, который является ключевым партнером российского АПК. По оценке Первого заместителя председателя правления РСХБ, объем инвестиций в 20 крупнейших инвестпроектов в сегменте зерновых в РФ превысит 300 млрд рублей до 2030 года. Большинство проектов в сегменте зерновых связаны с переработкой, перевалкой и хранением пшеницы. При этом, на проекты российских компаний приходится более 70% объема инвестиций топ-20 зерновых проектов. Проекты, инициированные иностранными компаниями, и совместные проекты составляют 22% от объема заявленных инвестиций.

«Потребление зерновых в мире растет. В развивающихся странах этому способствуют увеличение благосостояния и опережающий рост потребности в фураже. В развитых (ЕС, США) и крупнейших развивающихся странах (Бразилия, Китай) важным стимулом роста рынка является производство биотоплива – фактически зерно становится новой нефтью. Растет потребление продуктов глубокой переработки зерновых. Все это открывает новые возможности для экспорта зерна из России, что обуславливает интерес инвесторов к рынку», - рассказал Кирилл Лёвин.

В числе приоритетных направлений для опережающего развития экспорта зерновых культур Первый заместитель председателя правления РСХБ назвал Китай, Южную Азию (Бангладеш, Индия), Северную Африку (Египет, Алжир), Африку к югу от Сахары (Судан, Нигерия, Кения, Танзания), Ближний Восток и арабские страны.

«Накопленная 20-летняя экспертиза знаний международного рынка позволяет Россельхозбанку предложить экспортерам технологичные и удобные продукты для удовлетворения потребности в оборотном финансировании и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. При этом, партнерами банка являются свыше 400 крупных банков в 61 стране мира, а клиенты могут производить расчеты в 17 иностранных валютах без дополнительных издержек. Мы также тесно взаимодействуем с Минэкономразвития России, Минсельхозом России, РЭЦ, и другими организациями для развития экспорта», - говорит Кирилл Лёвин.

Банк применяет индивидуальное структурирование сложных международных сделок в классических документарных операциях, а также активно использует новые продукты для экспортеров. В их числе он назвал подтверждение и дисконтирование экспортных аккредитивов, рублевое пост-финансирование по валютным аккредитивам, валютное покрытие по рублевым аккредитивам и линейку страховых продуктов ЭКСАР.

Стратегия работы банка с финансовыми институтами направлена на существенное расширение лимитного пространства на крупные банки мира. Сегодня объем документарных лимитов превышает 50 млрд рублей, в ближайшее время РСХБ планирует вдвое увеличить это значение, что позволит нарастить объемы внешнеторговых операций.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 11–13 ноября в Москве на площадке Центра международной торговли. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Мероприятие объединяет экспертов в области инноваций, образования и кадровой политики, инвестиционного развития, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Работа форума организована по семи тематическим направлениям: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, нового городское развитие, новые идеи для бизнеса и новая молодежная повестка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.