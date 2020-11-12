Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет при поддержке Россельхозбанка

Россельхозбанк выступил партнером деловой программы Форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие пройдет 11–13 ноября в Москве на площадке Центра международной торговли. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

На электронной площадке Форума были собраны идеи по развитию экономики, социальной и технологической сфер страны, из которых были отобраны самые перспективные проекты. 100 выбранных проектов будут представлены в ходе очных сессий Форума - их авторы получат оценку со стороны представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков, компаний и профильных экспертов и смогут получить поддержку.

Работа форума будет организована по семи тематическим направлениям: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса и новая молодежная повестка. Мероприятие объединит экспертов в области инноваций, образования и кадровой политики, инвестиционного развития, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

«Форум является уникальной площадкой, на которой все желающие могут поделиться идеями по преобразованию экономической, социальной и технологической сфер страны. Уверен, мероприятие станет драйвером положительных изменений в абсолютно разных областях от финансов и АПК до туризма, экспорта и цифровизации. В рамках форума Россельхозбанк также поделится своей экспертизой, направленной на устойчивое развитие нашей страны в новых экономических условиях», - отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

В деловой программе форума также примут участие эксперты Россельхозбанка. Так, Кирилл Лёвин выступит в рамках в панельной дискуссии «Еда – новая нефть. Продовольственный суверенитет и экспорт». Заместитель Председателя Правления Банка Денис Константинов выступит расскажет о развитии туристического потенциала страны в рамках сессии «Туризм: новая экономика впечатлений». Заместитель Председателя Правления РСХБ Анна Кузнецова обсудит векторы развития системы образования в дискуссии «Дизайн будущего образования».