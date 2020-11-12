ИГУ поднялся на 22-е место в рейтинге лучших вузов России в 2020 году

Иркутский государственный университет (ИГУ) поднялся на 22-е место в 2020 году в рейтинге лучших вузов России. В 2019-м он занимал 26-ую строчку, сообщает пресс-служба образовательной организации.

В мировом рейтинге Life Sciences ИГУ разместился на 522-м месте в нынешнем году, в прошлом – он занимал 538-ю строчку. ИГУ – единственный вуз региона, представленный в списке.

Лучшими вузами в мире, по мнению экспертов, являются Университет Джона Хопкинса, Гарвардский университет и Швейцарский федеральный технологический институт. Среди российских вузов в лидерах – Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Лобачевского.

Предметный рейтинг лучших вузов составили эксперты агентства Round University Ranking совместно с международной компанией Сlarivate Analytics, реализующей работу международной базы научного цитирования Web of Science. Анализ вузов проводился по четырем направлениям: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.