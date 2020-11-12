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Заёмщики потребкредитов Сбербанка смогут самостоятельно собрать программу страхования онлайн

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» модифицировала программу страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов. Оформляя кредит, клиент теперь может самостоятельно выбрать необходимые ему страховые риски, в том числе защитить себя при недобровольной потере работы, а в будущем — и при снижении оклада.

Ранее при оформлении потребительского кредита клиент получал предложение застраховать жизнь и здоровье, и только при страховании этих рисков программа предлагала дополнительные опции. Обновлённый продукт позволяет выбрать один, два или три пакета рисков в любой комбинации: 1) защита жизни; 2) защита здоровья (временная нетрудоспособность в результате несчастного случая и болезни, госпитализация в результате несчастного случая, диагностирование критических заболеваний); 3) защита при потере работы (в том числе в случае недобровольной потери работы по соглашению сторон). В общей сложности новая версия предлагает заёмщикам сразу семь программ страхования.

Плата за страхование зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных клиентом рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит. Программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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