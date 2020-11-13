ВТБ Онлайн: 10 отличий нового приложения

12 ноября ВТБ сообщил о запуске для своих клиентов полностью нового мобильного банка. Какие ноу-хау применили разработчики в новом приложении?

1. Работает быстрее

Новый ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее. Скорость входа увеличилась в 2 раза и теперь составляет всего 2-3 секунды, время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз. Скорость проведения операции по платежам и переводам также увеличилась вдвое. Переход между разделами стал моментальным, в пределах 1 секунды. Был реализован сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка.

2. Готово к бОльшим нагрузкам

Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла в 3 раза. Сейчас приложение выдерживает до 130 000 человек в минуту, а в перспективе – до 400 000 одновременных сессий. Теперь приложение работает на микросервисной архитектуре, что минимизирует число возможных нештатных ситуаций.

3. Доступно во время профилактических работ

При этом балансы по картам и счетам всегда доступны клиентам – теперь их можно проверить даже во время технических работ. Пользователям больше не нужно ждать загрузки всех сервисов при входе – они сразу увидят главный экран с последними сохраненными данными.

«Мы компания с историей – нам в этом году исполняется 30 лет. Поэтому разрабатывая новый ВТБ-онлайн, мы заменили старые legacy системы и перешли на новую микросервисную омниканальную платформу. Что это означает? Каждый модуль работает независимо, и даже если какой-то из них требует настройки, все остальные продолжают работать. У нас приоритет – работа без сбоев, в целях мы ставим себе 99% доступности для клиентов, и мы эти цифры удержим», – отметил во время презентации нового приложения руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов..

4. Стало еще более безопасным

Приложение стало еще более безопасным для клиентов. Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в рекордно короткие сроки – в течение первых 24 часов. Кроме того, пользователи могут дополнительно защитить доступ к приложению – число доступных знаков для установки пароля расширено вдвое, с 4 до 8.

«Одна из ключевых доработок, которая выводит ВТБ-онлайн на существенно новый уровень – безопасность. Стандарт паролей – это вещь, которая, как правило, возлагается на пользователя. Мы дали возможность клиентам, которые понимают, что восемь цифр взломать в десять раз сложнее, чем четыре, задать пароль до восьми символов, а также сделали защиту от ввода в качестве пароля повторяющихся цифр или года рождения, который вскрывается в каждом пятом случае при использовании социальных сетей», – рассказал Никита Чугунов.

5. Пакетная оплата счетов и расширенный функционал

В ВТБ Онлайн добавлено 50 новых функций. Штрафы ГИБДД стали доступны с фотографией и местом нарушения. Если на оплату поступит несколько счетов, достаточно выбрать нужные и оплатить их все вместе за один раз. Пользователи смогут посмотреть все свои траты по категориям, создавать цели для накоплений, переводить валюту другим клиентам ВТБ, оформить цифровую кредитную карту и многое другое.

«Тестируя новые сервисы, мы увидели, что до сих пор другими банками не решен вопрос пакетной оплаты счетов. Клиенты вынуждены оплачивать детский сад, электроэнергию, штраф или налог – и каждый платеж нужно утомительно проводить отдельно. Тогда мы реализовали решение, которое работает в е-коммерс, когда все покупки собираются в одной корзине. Теперь в ВТБ-онлайн появится раздел «счета на оплату», в который поступают начисления, напоминания, шаблоны, задолженности, и клиент может выбрать, какие платежи он хочет оплатить сейчас, а какие – отложить», – рассказал Никита Чугунов.

6. Снятие наличных без карты по QR-коду

Клиенты смогут снимать деньги в банкоматах ВТБ без карты, используя QR-код. Этот функционал появится в приложении до конца ноября.

«В прошлом году мы запустили цифровую дебетовую карту, сейчас готовим к запуску цифровую кредитную карту. К 2022 году хотим 40% выпуска карт осуществлять без пластика. Во-первых, это дешевле, во-вторых, это лучше для экологии. Однако, тестируя цифровую кредитную карту, мы увидели, что клиенты часто дополнительно заказывают пластик – для того, чтобы иметь возможность снимать наличные в банкоматах. Мы протестировали все возможные варианты снятия без пластика, и реализовали снятие наличных по qr-коду. Для этого в любом банкомате можно будет выбрать опцию «обслуживание без карты», открыть ВТБ онлайн и отсканировать код. Это очень удобно», – заверил Никита Чугунов.

7. Минимализм в дизайне и индивидуальная настройка главного экрана

Дизайн мобильного банка полностью обновился и стал минималистичным. У клиентов появилась возможность самостоятельно настраивать главный экран: они смогут выбрать, как будут отображаться карты и счета – списком или в виде привычной «карусели».

«Кастомизация или персонализация сейчас уже является нормой, – отметил Никита Чугунов. – Ушло время, когда мы делали приложение одинаковым для всех клиентов, и они были этим довольны. Теперь клиенты смогут настраивать интерфейс приложения под себя и перемещать разделы как виджеты».

8. Возможность «скрыть» баланс и увидеть общую сумму денег на всех счетах

Важным дополнением стала возможность скрывать информацию о своих счетах от посторонних людей, если клиент находится в публичном пространстве.

«Еще один момент, который точно будет отличать ВТБ-онлайн от приложений конкурентов – возможность увидеть общую сумму денег клиента в банке, – рассказал Никита Чугунов. – Вся эта информация обычно лежит разрозненно: накопительные счета, валютные, кредитные, брокерские, пенсионные – все нужно складывать в уме. Единый показатель реализовать было не так просто – надо было решить, по какому курсу конвертировать остатки на валютных счетах, как считать кредитные средства и сумму на брокерском счете. Задача была нетривиальная, но мы сделали это. А потом увидели пост Артемия Лебедева, основной посыл которого был в том, что «все банки "палят" баланс моего счета, когда я еду в метро». Поэтому мы сделали опцию «скрыть баланс» – клиент просто выбирает, с какого счёта перевести средства. Когда мы стали изучать вопрос дальше, выяснилось, что и мужчины, и женщины зачастую имеют «заначку», и хотели бы, чтобы ее не было видно в списке счетов. Когда клиенты выразили такое пожелание, мы подумали – почему бы не дать им такую возможность и теперь в приложении будет возможность удалять с главного экрана любые разделы».

9. Доступно для незрячих

Функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим или слабовидящим клиентам. В ВТБ Онлайн они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход, а также полноценно совершать большинство переводов и платежей.

«Наш приоритет – чтобы ВТБ-онлайн был доступен всем категориям клиентов, – подчеркнул Никита Чугунов. – Известно, что в России более одного миллиона инвалидов по зрению. Поэтому одной из ключевых вещей при разработке приложения, была адаптация для людей с ограниченными возможностями, в первую очередь по зрению. Мы взяли в штат незрячих ребят, которые приняли участие в разработке необходимых сервисов. До конца года мы сделаем сервисы внутри ВТБ-онлайн на 100% доступными».

10. Полная перезагрузка «под капотом» и рост клиентской базы в 1,5 раза до 15 млн клиентов

«Запуск нового ВТБ Онлайн – это не только изменение пользовательского интерфейса, но и масштабная технологическая перезагрузка «под капотом». Мы бросили все усилия на то, чтобы система работала быстрее, сильно доработали все операции, связанные с платежами и переводами», – отметил Никита Чугунов.

«Мобильное приложение – ключевой сервис любого современного банка и основной канал его продаж и обслуживания. Число пользователей ВТБ Онлайн уже превышает 9,5 млн человек, это свыше 70% всех активных клиентов ВТБ, и это - один из самых высоких показателей по проникновению в российской и мировой практике. Наша команда полностью перестроила работу приложения, его дизайн стал легким и интуитивно понятным, мы добавили уникальные и полезные функции, в разы улучшив скорость, производительность и надежность. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 млн клиентов», – отметил старший вице-президент ВТБ.

Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября – для всех пользователей Android.