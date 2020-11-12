Новости

Геологи проведут поиски рудного золота в Бодайбинском районе

Читайте также:

ВТБ реализовал первую поставку физического золота в биржевой фонд
11 ноября 2020
Безбумажное золото. УК «ВТБ Капитал управление активами» создает аналог западных ETF
28 октября 2020

По заказу «Иркутскгеофизика» в Иркутской области геологи проведут работы по поиску рудного золота. Специалисты в течение двух лет будут вести исследования в пределах Верхнеорловской площади, которая находится на территории Бодайбинского района. Общая площадь работ составит более 71 кв. км., сообщает RosTender.info.

АО «Иркутскгеофизика» объявило тендер на проведение поисковых работ. Заявки на участие в тендере принимают до 27 ноября, 11 декабря подведут его итоги. Максимальная цена договора с победителем составляет 137,2 млн рублей.

Исполнитель должен будет найти в Бодайбинском районе залежи золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых руд со средним содержанием золота не менее 2 г на тонну, дать оценку прогнозных ресурсов рудного золота категорий Р2, Р1 и рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (53)


Реклама на сайте

#зеленыйдень «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Сбербанк устроит тотальную распродажу 11-12 ноября
Пять иркутских застройщиков в «Зеленый день» предоставят скидки на новостройки
Клиенты, оформляющие потребительские кредиты в Зеленый день, получат снижение ставки на 2 процентных пункта
Какие компании Иркутска поддержали акцию Сбера Зеленый день
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании