Геологи проведут поиски рудного золота в Бодайбинском районе

По заказу «Иркутскгеофизика» в Иркутской области геологи проведут работы по поиску рудного золота. Специалисты в течение двух лет будут вести исследования в пределах Верхнеорловской площади, которая находится на территории Бодайбинского района. Общая площадь работ составит более 71 кв. км., сообщает RosTender.info.

АО «Иркутскгеофизика» объявило тендер на проведение поисковых работ. Заявки на участие в тендере принимают до 27 ноября, 11 декабря подведут его итоги. Максимальная цена договора с победителем составляет 137,2 млн рублей.

Исполнитель должен будет найти в Бодайбинском районе залежи золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых руд со средним содержанием золота не менее 2 г на тонну, дать оценку прогнозных ресурсов рудного золота категорий Р2, Р1 и рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

