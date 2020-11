России не нужен налог на «удаленку»

В обзоре главного стратега Deutsche Bank Джима Рида «What we must do to rebuild» предлагается ввести 5% налог для тех, кто во время пандемии работает из дома. По его мнению, эти деньги эквивалентны тратам на транспорт и обеды при работе из офиса. Если предположить, что средняя зарплата человека, который работает из дома, составляет 55 000 долларов США в год, то налог в 5% обойдется чуть более чем в $10 за рабочий день. Примерно такую сумму работник тратит на дорогу и обед, работая в офисе.

Если такая же ставка будет применена для Великобритании, где средняя годовая зарплата работника из дома составляет 35 000 фунтов стерлингов, то налог составит чуть меньше 7 фунтов стерлингов в день. В Германии при средней зарплате такой категории работников в 40 000 евро в год, налог составит порядка 7,50 евро в день. В рамках западного тренда, США, Великобритания, Евросоюз, идея логична, увеличение расходов из-за пандемии COVID-19 ведет к росту бюджетного дефицита.

Насколько данная идея применима для России? Об этом рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- C нашей точки зрения, это плохая идея, - отмечает эксперт. - При работе, например, в московском частном секторе, операционные жизненные расходы в большинстве случаев превышают 5%. Бизнес ланчи оставляют желать лучшего, обед по меню (в Москве) легко может составлять $10-20. На фоне пандемии многие полностью отказались от метро, предпочитая личный транспорт или такси. Личное авто это не только бензин, но и амортизация. Такси в два конца в Москве может легко составлять $50. Мой личный опыт по комбинации метро и такси в столице до пандемии позволял снизить данную цифру до $20-25.

Плюс в России и так уже значительно повышаются налоги. Введен налог на банковские депозиты. НДФЛ на доходы выше 5 млн руб. в год составит 15%. По расчетам правительства, эта мера позволит собрать в бюджет за три года около 190 млрд руб. При этом возможно дальнейшее повышение шкалы НДФЛ, достаточно вспомнить недавнее предложение ВШЭ.

Стоит также иметь ввиду, что сотрудник уже совершает социально ответственный поступок, оставаясь дома, за счет чего вкладывается в общественную безопасность. Брать за это деньги, мягко сказать, не очень справедливо. Конечно, в пандемию денег у людей стало больше, многие полностью отказались от путешествий и рестораций. Но за это люди пожертвовали качеством жизни. Кроме того, экономическая теория гласит, что люди тратят деньги более эффективно, чем чиновники. И в этом она абсолютно права.