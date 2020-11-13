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АТБ выпустил премиальную бизнес-карту VISA Business Platinum с особыми привилегиями

Азиатско-Тихоокеанский Банк выпустил премиальную карту для бизнеса VISA Business Platinum. Она создана специально для руководителей компании и ее ключевых сотрудников, которые ценят свое время и привыкли к комфорту. VISA Business Platinum от АТБ дает круглосуточный доступ к управлению средствами компании, предлагает широкий спектр услуг: от снятия и внесения наличных до осуществления расчетов в торговых точках и онлайн. Помимо стандартных услуг держателям доступны повышенные расходные лимиты до 5 млн руб, а также привилегии от VISA: скидки на такси бизнес-класса, страхование выезжающих за рубеж на выгодных условиях, скидки в ресторанах, отелях, льготная аренда автомобилей и много другое.

Бизнес-карты это доступный и эффективный инструмент управления счетом компании из любой точки мира. Спрос на подобные банковские продукты значительно вырос среди представителей малого и среднего бизнеса. Дистанционные каналы работы и обслуживания клиентов сейчас особенно востребованы. АТБ совместно с VISA продолжают совершенствовать текущую линейку карточных продуктов для бизнеса и в ближайшее время представят новые решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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