Банк «Солидарность» проводит акцию «Подарки возвращаются с UnionPay»

Банк «Солидарность» проводит для клиентов акцию «Подарки возвращаются с UnionPay.

Совершая покупки на сумму не менее 1000 рублей по карте UnionPay, регистрируйтесь в акции на сайте и загружайте свои слипы* транзакций за покупки, совершенные в течение текущей недели на сайт акции и получайте гифтбэк:

на сумму чеков текущей недели до 3000 рублей – 5%,

на сумму чеков текущей недели 3001 – 10 000 рублей – 10%,

на сумму чеков текущей недели от 10 000 рублей – 15%, но не более 2000 рублей за неделю**.

По результатам акции гифтбэк можно получить путем выбора сертификата понравившегося магазина (Озон, М.Видео и др.). Сертификат будет выдан на сумму полученного гифтбэка.

Главный приз акции – 100 000 рублей достанется тому, кто совершит транзакции на общую сумму больше, чем другие участники.

Акция действует с 16 ноября до 31 декабря 2020 года.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке: https://unionpay.promo/

* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.

** За весь период акции можно получить не более 4000 рублей гифтбэка.