ВТБ: спрос россиян на услуги медицинских лабораторий вырос на четверть

В октябре выручка медицинских лабораторий в России по сравнению с сентябрем увеличилась на 22%, а количество транзакций – на 25%. Наиболее заметный прирост показали лабораторные сети, которые делают тесты на коронавирус: общий оборот по всем операциям в этих медицинских заведениях вырос на 30% к прошлому месяцу и на 70% год к году, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Всего объем платных медицинских услуг в стране, по данным ВТБ, увеличился в октябре на 7% по сравнению с сентябрем и превысил 13 млрд рублей.

Оборот медицинских лабораторий в октябре, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, оказался на 46% выше уровня октября прошлого года. В этом году в период самоизоляции их выручка снижалась, однако в августе начала расти и продолжает увеличиваться.

В Москве, жителям которой предлагаются более широкие возможности бесплатного тестирования на коронавирус, оборот медицинских лабораторий в октябре вырос к предыдущему месяцу менее значительно – на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Однако год к году показатель увеличился более чем в два раза. В Санкт-Петербурге динамика ближе к общероссийской: оборот медлабораторий месяц к месяцу увеличился на 18%, а количество транзакций – на 22%. К прошлому октябрю выручка этих лабораторий приросла на 32%, при этом клиенты прибегали к их услугам на 70% чаще.

В целом по стране оборот платного медицинского сектора (за исключением стоматологических услуг) вырос к сентябрю на 7%, в том числе платные медицинские услуги показали увеличение на 6%, до 11,2 млрд рублей. При этом год к году выручка от этих услуг в октябре уменьшилась на 14%.

«В октябре в России и по всему миру отмечался рост заболеваемости коронавирусом, поэтому многие принимали решение сдавать тест на COVID-19 в платных лабораториях, чтобы убедиться в собственной безопасности, в том числе во время путешествий. Этот сегмент медицинских услуг в октябре оказался одним из драйверов роста оборота медицинского сектора. Мы ожидаем, что до конца года востребованность таких лабораторных услуг продолжит расти», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.