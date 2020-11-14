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Новые вспышки коронавируса выявлены в Бодайбо и Усть-Куте

Иркутск по-прежнему лидирует по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 77 заболевших. Кроме того, новые вспышки коронавируса выявлены в Бодайбо и Усть-Куте, свидетельствует карта распространения коронавируса в области, опубликованная на сайте регправительства.

Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске –77 (всего 12 285)
  • в Ангарске – 46 (всего 2 788),
  • в Бодайбо – 37 (всего 839),
  • в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 30 (всего 1 722),
  • в Тулуне – 23 (всего 237).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 12 285,
  • Ангарск – 2 788,
  • Иркутский район – 1 828,
  • Усть-Кут – 1 722,
  • Братск – 1 677.

По состоянию на 14 ноября в Иркутской области с начала эпидемии выявлено более 28 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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