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15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

Суммарное население этих стран, на которые приходится 30% мировой экономики, — 2,2 млрд человек, сообщает РБК.

В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины. В частности, это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно, пишет Nikkei.

Как отмечает Reuters, заключение ВРЭП — это «еще один удар» по программе, которую продвигал бывший президент США Барак Обама. Речь идет о соглашении о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое было подписано в феврале 2016 года. ТТП — это торговый пакт, который предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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