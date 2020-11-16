За прошедшие сутки в Бурятии от коронавируса скончались 10 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 16 ноября выявлено 269 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 15 378.

Из 269 новых случаев COVID-19: 162 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 678 коек, занято – 2 263, свободно – 415. Занятость коечного фонда составляет 84,5%.

Амбулаторное лечение проходят 2 870 пациентов, наблюдается 13 524 человек.