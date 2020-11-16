Банк «Солидарность» принял участие в Китайском международном экспортном ЭКСПО 2020

С 5 по 10 ноября в Шанхае работала Третья Китайская международная импортная ЭКСПО (CIIE-2020), в которой приняли участие около 500 компаний из 47 стран и регионов, находящихся на маршруте «Один пояс, один путь».

В церемонии открытия CIIE-2020 принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китае Андрей Денисов. В ходе официального визита Посол осмотрел выставку и посетил российские компании-экспоненты, в том числе стенд, представленный Банком «Солидарность».

Кроме того, за прошедшие дни работы выставки в Шанхае, стойку Банка посетили официальные делегации, в том числе Посольства РФ в КНР и Торгпредства РФ в КНР, потенциальные клиенты и партнеры, а также банки и различные ассоциации.

Одними из главных гостей стенда Банка «Солидарность» были Председатель союза китайских предпринимателей в России – Генеральный директор МТВК «ГРИНВУД» г-н Чжоу Лицюнь, руководители делегаций из министерства инвестиций свободных экономических зон острова Хайнань и города Циндао, представители Министерства коммерции Китая и Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) и другие.

«В настоящее время мировое сообщество прилагает все усилия для предотвращения новой волны пандемии коронавируса. В этот особый период участие Банка «Солидарность» в выставке CIIE-2020 должно продемонстрировать нашу решимость и оптимизм», - сказал вице-президент Банка «Солидарность» Сергей Шаронов в интервью изданию RenminHuabao.