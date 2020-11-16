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Россияне уже в следующем месяце смогут посетить Таиланд при наличии на счете не менее 1,3 млн рублей

Информагентство Country Scanner, специализирующееся на туристической сфере, на своем сайте сообщило о том, что россияне уже в следующем месяце смогут посетить Таиланд при наличии на счете не менее 1,3 миллиона рублей.

Для того чтобы поехать в страну, необходимо оформить новую туристическую визу TR Visa, которую власти государства ввели на прошлой неделе, на 2 месяца. Этот документ позволяет посещать Таиланд вне зависимости от эпидситуации.

«В числе обязательных документов [для оформления визы] – страховка, справка о результатах тестирования, банковская справка о состоянии счета. Стоит отметить, что на счету должно быть не менее 1,3 миллиона рублей. После того, как виза окажется на руках, можно подавать заявление на получение документа о въезде», – отмечает издание.

Оформление визы займет около 2 недель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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