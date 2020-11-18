Иркутские власти предлагают ввести наказание за нарушение правил отдыха на Байкале

Депутаты из Иркутской области предлагают откорректировать федеральное законодательство и установить ответственность за нарушение правил туризма и отдыха на Байкале, чтобы они работали эффективно, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата иркутского заксобрания Степана Франтенко.

"Для эффективной реализации правил [туризма и отдыха на Байкале] существует необходимость корректировки правовых актов РФ. Так, федеральным законом "Об охране озера Байкал" установлена обязанность для Иркутской области и Республики Бурятия по разработке вышеупомянутых правил. Одновременно с этим законом не установлена ответственность за нарушение правил и не возложены полномочия на Иркутскую область и Республику Бурятия по установлению административной ответственности за нарушение правил. В этой связи требуется пересмотр и уточнение полномочий субъектов РФ по установлению на региональном уровне административных гарантий исполнения правил", - сказал Франтенко.

Правила туризма и отдыха на Байкале власти Иркутской области и Республики Бурятия утвердили в 2019 году. Определены места, где можно создавать туристско-рекреационные зоны, а для каждой из этих территорий определены тип, туристская специализация, рекреационная нагрузка. Прописаны правила поведения туристов и предпринимателей, занимающимся туристской деятельностью. Основная цель правил - соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду и сохранение экосистемы озера.